Sky o Mediaset? Dove vedere Manchester United Atalanta in tv

Dove vedere Manchester United Atalanta in tv. Il primo incontro di Cristiano Ronaldo con la Serie A dopo il suo addio a fine agosto alla Juventus. Lui e il suo Manchester United non stanno vivendo un gran momento in campionato ma la dirigenza ha dato piena fiducia a Ole Gunnar Solskjaer. L’Atalanta invece, viene da un netto 1-4 in trasferta contro l’Empoli e nonostante le assenze, Robin Gosens tra tutti, vede la possibilità di portare a casa punti dall’Old Trafford.

Quando si gioca United-Atalanta, terza giornata girone F

La partita tra Manchester United-Atalanta si disputerà mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21:00, allo stadio Old Trafford di Manchester. I Red Devils sono terzi nel girone con 3 punti, mentre i bergamaschi guidano il gruppo F con 4 punti in due partite.

Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Ecco dove vedere Manchester United Atalanta in diretta tv e streaming

La partita tra Manchester United-Atalanta sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport HD (canale 251). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta in streaming su Infinity Plus, piattaforma di Mediaset. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura streaming su Amazon Prime Video che, tra le possibili partite delle italiane in Champions League ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dell’Atalanta.

Probabili formazioni: le scelte di Solskjaer e Gasperini

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Alex Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gianpiero Gasperini.