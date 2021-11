Champions League, probabili formazioni Inter Shakhtar Donetsk: Dzeko o Correa?

Probabili formazioni Inter Shakhtar: verso il match

Dopo l’importante vittoria ottenuta in campionato contro il Napoli, per l’Inter di Inzaghi è ora di pensare alla Champions e al passaggio dei gironi che manca da 10 anni. I nerazzurri ospiteranno lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi per il quinto turno di Champions: all’andata finì 0 a 0, così come nelle altre due gare della scorsa stagione. La squadra di Inzaghi è chiamata a sfatare il tabù Shakhtar: una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di passare il turno di Champions ed approdare agli Ottavi di Finale.

Probabili formazioni Inter Shakhtar: le scelte di Inzaghi e De Zerbi



QUI INTER – Ancora acciaccati Sanchez e de Vrij, Inzaghi dovrà prestare attenzione anche a Correa e Barella, usciti doloranti dall’ultimo match contro il Napoli. Pochi i dubbi di formazione per il tecnico ex Lazio: il modulo sarà il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali. Confermato al centro della difesa Ranocchia insieme a Skriniar, mentre a sinistra Dimarco insidia il posto da titolare di Bastoni. Sugli esterni vanno verso la conferma Darmian e Perisic. A centrocampo Vidal potrebbe avere la meglio su uno tra Barella e Calhanoglu, mentre in cabina di regia ci sarà regolarmente Brozovic. In attacco, al fianco di Lautaro il ballottaggio è apertissimo tra Correa e Dzeko.



QUI SHAKHTAR – De Zerbi ritrova Trubin tra i pali (il portiere non aveva giocato nella gara d’andata). Davanti a lui la difesa a 4 sarà composta da Dodo, Marlon, Bondar e Kornienko. Matviyenko e Maycon agiranno davanti alla difesa. Sulla linea della trequarti spazio alla fantasia con Tete, Pedrinho e Mudryk. L’unico riferimento in questo attacco leggero sarà Fernando che agirà come punta.

Probabili formazioni Inter Shakhtar: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni/Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu/Vidal, Perisic; Lautaro, Correa/Dzeko. All.: Inzaghi.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Bondar, Kornienko; Matviyenko, Maycon; Tete, Pedrinho, Mudryk; Fernando. All.: De Zerbi.