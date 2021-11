Dove vedere Villarreal-Manchester United, streaming LIVE e diretta tv Champions League

Il match Villarreal-Manchester United, valido per la quinta giornata del girone F della Champions League 2021/22, si gioca martedì 22 novembre alle ore 18.45 nell’Estadio De la Ceramica di Villarreal. Entrambe le squadre hanno sette punti in classifica e cercano così la qualificazione agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Villarreal-Manchester United Champions League



VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Pino, Parejo, Capoue, Coquelin; Danjuma, Dia. All: Emery

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo. All: Carrick

Villarreal-Manchester United streaming gratis e diretta tv Canale 5, Mediaset Infinity, Sky o Amazon Prime Video? Dove vedere il match di Champions League

Il match Villarreal-Manchester United sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale 254 del telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. L’incontro sarà disponibile in streaming anche per gli abbonati Infinity+ che, dopo una prova gratuita di sette giorni, potranno scegliere tra un abbonamento mensile, semestrale o annuale. La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.