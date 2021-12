Real-Inter: oltre a Benzema altro assente di lusso?

La cura Carlo Ancelotti sembra aver fatto bene al Real Madrid. Il dominio in campionato delle Merengues sembra poterli condurre a una vittoria tranquilla della Liga, visto il cammino altalenante del Barcellona e Atletico Madrid. E proprio l’Atletico di Simeone è la prossima avversaria del Real Madrid, in una sfida che potrebbe dire già molto della Liga 2021/22. Ancelotti dovrà sicuramente fare a meno di Benzema, infortunatosi contro la Real Sociedad. E, domani contro l’Inter, c’è anche Bale out. Il gallese è attualmente indisponibile ed è l’ennesima assenza per Ancelotti.

Bale out è una buonissima notizia per i neroazzurri, visti i precedenti. Il 20 ottobre 2010, a pochi mesi dalla vittoria della Champions League, si imposero per 4-3 contro il Tottenham. L’allora 21enne Bale mise a segno tutte e tre le reti, asfaltando calciatori come Samuel e Zanetti. Quello fu probabilmente il punto più alto della sua carriera calcistica, come da lui dichiarato: “E’ stato probabilmente il punto più alto della mia carriera, a essere onesti. Era una grande opportunità. Giocavamo contro i campioni in carica della Champions League e loro erano in casa. Ho giocato molto bene e dimostrato di poter competere contro i migliori. Da quel momento non mi sono più guardato indietro e ho creduto sempre di più in me stesso. Questo è il motivo per cui ho raggiunto questo livello. Mi ha fatto capire di poter competere e di poter fare bene anche con avversari molto forti. Mi ha dato quella consapevolezza di poter credere in me stesso che prima non avevo, consapevolezza che da allora non ho più perso”