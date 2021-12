Benzema salterà la sfida con l’Inter?

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti viaggia a gonfie vele. La squadra di Ancelotti è prima indiscussa a +8 dal Siviglia (con una partita in meno e che il giorno 11 è atteso dall’Atlethic Bilbao, fuori casa) e a +9 dal Betis. La settimana prossima il derby di Madrid potrebbe rappresentare per il Real un incontro chiave in ottica campionato. L’Atletico di Simeone è attualmente a 29 punti – 10 in meno del Real – ma con una partita in meno. Un eventuale sconfitta per la squadra di Simeone potrebbe tagliarli definitivamente fuori dalla lotta allo scudetto. L’ultima partita per il Real ha visto un dominio per 2-0 sulla Real Sociedad ma.. è uscito per infortunio Benzema.

Ancelotti probabilmente dovrà fare a meno del suo numero 9 per un paio di partite. E anche nello scontro chiave contro l’Inter. Il match fra Real e Inter, valevole per il primo posto nel girone, vedrà mancare sia il francese che Correa. Nella partita contro la Real Sociedad è uscito al 17′ per infortunio Benzema, sostituito da Jovic, autore poi della rete del 2-0, e Ancelotti è preoccupato per le condizioni del francese. Il numero 9 del Real è a oggi insostituibile e il suo mancato impiego contro l’Inter potrebbe rappresentare per la squadra di Inzaghi un vantaggio non da poco.