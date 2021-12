Juventus e Inter saranno le due squadre che rappresenteranno l’Italia negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri saranno testa di serie dopo aver concluso il raggruppamento al primo posto davanti ai campioni d’Europa in carica del Chelsea. I nerazzurri hanno invece concluso il loro girone al secondo posto dietro il Real Madrid. Il 13 dicembre, a Nyon, si sorteggeranno gli accoppiamenti degli ottavi.

Ottavi Champions League, le possibili avversarie di Juve e Inter

Le due italiane non potranno incontrarsi tra di loro agli ottavi di finale, dato che il regolamento UEFA non contempla questa possibilità in questa fase della competizione. Naturalmente, non potranno affrontare neanche l’altra squadra che si è qualificata dai rispettivi gironi (quindi niente Chelsea per la Juve, niente Real Madrid per l’Inter). La Juventus affronterà una tra Salisburgo, Villarreal, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Sporting Lisbona e Benfica. Per l’Inter, invece, le possibili avversarie sono Manchester United, Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco, Lille e Ajax.

Per i bianconeri, ovviamente, lo spauracchio è il PSG: francesi da evitare a tutti i costi, ma occhio anche all’Atletico di Simeone qualificatosi in extremis ai danni di Porto e Milan. Gli spagnoli non stanno incantando, ma sono tradizionalmente un avversario tostissimo specialmente nei turni a eliminazione diretta. Da non sottovalutare del tutto Salisburgo e Sporting Lisbona, outsider piene di giovani molto interessanti. I portoghesi, peraltro, hanno spedito in Europa League il Borussia Dortmund di Erling Haaland.

Per quanto riguarda l’Inter, Simone Inzaghi farà certamente gli scongiuri per evitare il Bayern Monaco. Ma Liverpool e Manchester City non sono certamente meno temibili. Il Manchester United ha grandi nomi ma poco collettivo e per l’Inter potrebbe essere una buona pesca; vibrante ma forse non imbattibile anche l’Ajax. La più “morbida” sulla carta è il Lille, ma i francesi hanno in Ikoné e Gomes giocatori di assoluto valore.