Quanto starà fuori Correa? 2021 a rischio

La dimostrazione di forza dell’Inter di ieri è stata sotto gli occhi di tutti. Da Mourinho a Arrigo Sacchi, tutti hanno riconosciuto i meriti dell’Inter e di Simone Inzaghi – oltre a quelli di Marotta e Ausilio. I tre gol messi a segno dai neroazzurri sono arrivati da tre uomini “nuovi” come Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Questo ha dimostrato, per l’ennesima volta, che i sostituti di Hakimi, Lukaku e Eriksen sono all’altezza, in barba a quanto si diceva a inizio campionato. Anche Correa ieri in grande spolvero, autore di una prestazione sontuosa. L’argentino, però, ha abbandonato il campo. Correa infortunato è solo l’ultimo di una lunga seria di perdite dopo De Vrij, Ranocchia e Kolarov.

Uscito al 59′, Correa ha dato segni di grande sofferenza fin da subito. Per lui si tratterebbe di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Date le sue condizioni è impossibile un impiego a Madrid. Sicura anche l’assenza contro il Cagliari. Da valutare, invece, per le partite successive. Da Milano trapela poco o nulla ma, come sembrerebbe, l’argentino resterà fuori fino a fine dicembre, mettendo la parola fine sul 2021. Inzaghi, ovviamente, spera di riaverlo ma Correa infortunato è una grande perdita in questo momento per l’Inter viste anche le condizioni di Lautaro Martinez.