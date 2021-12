Moratti: “Peccato non pescare la Juventus, avversaria facile”

L’ex Patron dell’Inter, Massimo Moratti, ha voluto lanciare una stoccata alla Juventus, in merito alla prossima squadra da incontrare in Champions League.

Moratti e il suo pensiero sulla Juventus

La Juve di Massimiliano Allegri si sa, non sta vivendo un buon periodo in campionato, nonostante le ultime due vittoria contro Salernitana e e Genoa, terminate entrambe con due reti.

In occasione di un incontro per ricordare Peppino Prisco, storico Vicepresidente della Beneamata, Moratti si è espresso sui prossimi sorteggi di Uefa Champions League: “E’ difficile individuare un’avversaria più abbordabile, forse sbilanciandomi potrei dire Ajax o Lilla“. In seguito non si è fatto sfuggire una battuta verso i bianconeri alla domanda su quale squadra gli piacerebbe che l’Inter pescasse agli ottavi di Champions League: “Peccato che il sorteggio non preveda la possibilità di incontrare la Juve, forse sarebbe stata l’avversaria più facile”.

L’ex Presidente nerazzurro ha definito la società bianconera, la rivale più facile. Qualche giorno fa, era stato Beppe Marotta, a parlare della sua Inter facendo riferimento al passato della sua Juve. Il dirigente sportivo ha ricordato il ciclo iniziato dai bianconeri dopo l’addio di Conte. Sulla domanda in merito alla possibilità di ripercorrere in Champions i passi di quella Juve, aveva risposto: “I presupposti ci sono tutti, perché la Champions è un torneo e ci sono tante circostanti favorevoli che a volte ti possono aiutare, è diverso dal campionato”.

Cosa prevede la normativa UEFA sulle squadre sfidanti

La Juventus attualmente comanda il primo posto del Girone H, mentre l’Inter al secondo posto del Girone D, alle spalle di Real Madrid. Per questo motivo saranno in due urne diverse al sorteggio degli ottavi di lunedì 13 dicembre alle 12 a Nyon. Il regolamento però, prevede che in questo turno non possano trovarsi squadre della stessa Nazione, pertanto non potranno affrontarsi.

Secondo la normativa UEFA, l’Inter pescherà una tra le prime dei Gironi, escluse le compagini dello stesso Girone e dello stesso Paese (Real Madrid e Juventus).