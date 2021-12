Champions League, probabili formazioni Real Madrid Inter: de Vrij dalla panchina, Dumfries confermato

Probabili formazioni Real Madrid Inter: verso il match

Ultimo turno di Champions League, ultime chance per alcune squadre di prendere il treno verso gli Ottavi di Finale. Discorso diverso per l’Inter nel girone D, nel quale, grazie alla vittoria contro lo Shaktar nello scorso turno, è già qualificata insieme al Real Madrid: resta da decidere chi tra le due squadre passerà il girone come testa di serie e chi come seconda. Per decidere dunque le sorti di questo girone, il Real di Ancelotti e l’Inter di Inzaghi si affronteranno al Bernabeu. All’andata i nerazzurri, seppur autori di una grande prova, uscirono sconfitti da San Siro per 1 a 0, con la rete di Rodrygo.

Probabili formazioni Real Madrid Inter: le scelte di Ancelotti e Inzaghi

QUI REAL – Assenza pesante quella del Real Madrid che dovrà fare a meno di Benzema: al suo posto ci sarà Jovic, autore di un gol ed un assist nell’ultima gara di campionato. Assente anche Bale, in attacco, insieme a Jovic ci saranno Vinicius e Rodrygo. In difesa spazio a Carvajal, Militao, Alaba e Mendy. Sulla linea di centrocampo i big 3: Modric, Casemiro e Kross.



QUI INTER – Simone Inzaghi perde Correa, oltre a Darmian e Ranocchia. Rientrano de Vrij e Kolarov, ma solo per la panchina. In porta dunque ci sarà Handanovic, con Skriniar, Bastoni e D’Ambrosio davanti a lui. Dumfries confermato sull’esterno destro, con Perisic a sinistra. Barella, Brozovic e Calhanoglu formeranno il centrocampo, mentre in attacco spazio alla coppia Dzeko-Lautaro.

Probabili formazioni Real Madrid Inter: lo schieramento in campo

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kross; Vinicius, Jovic, Rodrygo. All.: Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi.