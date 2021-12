Dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale grazie alla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk (2-0), l’Inter si prepara ad affrontare il Real Madrid in un match valido per il Gruppo D di Champions League. Real Madrid-Inter si prospetta una gara importante per decidere la prima posizione in classifica del girone D: i ‘nerazzurri’ dovranno battere i ‘blancos’ per piazzarsi in prima posizione. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su Real Madrid-Inter, streaming e diretta tv in chiaro Mediaset? Dove vedere il match.

Real Madrid-Inter, match valido per la sesta giornata della fase a giorni di Champions League, si giocherà allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid a partire dalle ore 21.00 di Martedì 7 Dicembre 2021. Il match verrà trasmesso in diretta tv da SKY su Sky Sport e in streaming (per i suoi abbonati) su Sky Go, applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Real Madrid-Inter sarà inoltre disponibile su NOW TV e INFINITY + con il servizio attivabile al costo di 7.99 € al mese. Al momento per il match non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.