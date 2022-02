Infortunio McKennie, esito esami: frattura alla caviglia

Infortunio per il centrocampista McKennie, un momento difficile per la Signora che per il momento perde una pedina importante. Dopo il match di Champions League contro il Villarreal, il giocatore rischia un lungo periodo di stop. Il giocatore è stato trasportato in maniera immediata all’ospedale in Spagna, reparto radiografia. Scopriamo cosa è stato evidenziato.

Infortunio McKennie: frattura?

Un momento infelice per la Juventus che dopo i tanti infortuni, perde un ulteriore componente in formazione. A seguito dello scontro con il difensore Pervis Estupinan, lo statunitense subisce l’infortunio, e con fatica riesce a uscire dal campo. Data la grande difficoltà viene immediatamente scortato negli spogliatoi. Vengono eseguiti i primi controlli, l’esito degli esami di Weston McKennie hanno riportato una frattura del metatarso.

Emergenze Juventus

In casa Juventus è vera e propria emergenza a causa dei numerosi infortuni, ora tocca a McKennie, difatti il centrocampista durante il match di ottavi di finale di Champions League è uscito dal campo zoppicando. Ma quanto sarà il tempo di convalescenza? Si discute di tre settimane di stop, ma è ancora da accertare. A seguito della radiografia e di una risonanza magnetica (escludendo così danni ai legamenti) viene riscontrata una frattura alla caviglia sinistra.

https://twitter.com/SoccerByIves/status/1496247290637524995?s=20&t=JhAxfSkO3R9lq4H86tmTGQ

Infortunio McKennie: una lunga lista di infortuni

Uno dopo l’altro la Signora perde pedine, i calciatori indisponibili aumentano per il ct Allegri. Ricordiamo Chiesa, Rugani, Dybala e Chiellini, Alex Sandro e Bonucci, ora il tecnico rischia di perdere un pezzo importante del centrocampo.