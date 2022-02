Inter, dichiarazioni Lautaro: “Noi dobbiamo essere bravi, fargli male e andare avanti”

Inter, dichiarazioni Lautaro Martinez alla vigilia della grande sfida contro il Liverpool di Klapp, lascia alcune importanti dichiarazioni. Un periodo di forma critica per l’attaccante argentino, che rimane propositivo per l’ascesa in campo. Le sue parole: “L’Inter vuole essere protagonista, vuole tenere la palla, attaccare, difendere bene la porta e far male all’avversario“.

Inter, dichiarazioni Lautaro:

Torna un grande spettacolo targato Champions League e le convinzioni manifestate da Lautaro ai microfoni di Prime Video del match dell’andata di ottavi, risultano ben chiare: “Quale Lautaro si vedrà? Sicuramente vedrete un giocatore che è cresciuto tanto e che ha già giocato due-tre volte questa competizione“. Una sfida difficile da affrontare durante la quale Simone Inzaghi dovrà mantere una massima concentrazione.

Una sfida colma di emozioni

Lautaro Martinez prevede emozioni alle stelle: “Sarà una bellissima partita da giocare. Abbiamo passato il turno che per noi era importante. Spero di far bene, dare una mano alla squadra e poter andare avanti, che è il nostro sogno. Klopp è un grande allenatore, sicuramente ha preparato bene questa partita. Noi dobbiamo essere bravi, fargli male e andare avanti. Il Liverpool ha tanti giocatori forti: dobbiamo lavorare sulla fase di possesso perché sarà importante. Loro attaccano con tanta gente, giocano con attaccanti molto veloci e dobbiamo stare attenti“.