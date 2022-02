Inter, Inzaghi attende Klopp: Vidal dal 1′ minuto, recupera Bastoni

Inter, Simone Inzaghi pensa al prossimo passo a San Siro contro il Liverpool di Jürgen Klopp. Sono stati giorni salienti per il ct obbligato ad accantonare il pensiero della vetta per dedicarsi a una grande big. E’ il momento della Champions League, quali saranno le scelte in campo di Inzaghi? Una delle squadre più forti di Europa, dinanzi alla quale Inzaghi dovrà impegnarsi a fondo.

Inter, Inzaghi: il cileno sotto i riflettori

Occorre ridisegnare il centrocampo. Momenti salienti prima della sfida degli ottavi di finale contro i reds, di mercoledì 16 ore 21.00. Importante sarà trovare un sostituto per il centrocampista squalificato Nicolò Barella. Si valuterà il rientro di Bastoni e il partner Dzeko. Sappiamo che la maggiore importanza viene dedicata al cileno Arturo Vidal che al momento si gioca il posto come titolare nel grande match.

Questione di ‘esperienza’

Vidal, probabilmente sarà in campo dal primo minuto, sia per una questione di esperienza che di leadership. Soprattutto per dimostrare segnali di crescita dopo l’ultimo periodo passato in panchina tra i rincalzi. In questa sfida Inzaghi ha bisogno di giocarsi le carte migliori per fare arretrare il tedesco.

Inter, Inzaghi: dubbi per la difesa?

Simone Inzaghi studia al meglio la formazione nerazzurra prima del grande match, Bastoni risulta stare meglio e lo staff medico rimane ottimista sul recupero del giocatore. Ma sarà una scelta buona inserirlo contro il Liverpool? Ovvio che contro una big il recupero deve essere garantito al 100%, senza alcun dubbio.

Riguardo ciò, Inzaghi studia l’alternativa, verrà valutato D’Ambrosio o Dimarco. Per la questione offensiva al momento si punta su Dzeko mentre Sanchez si insidia nella titolarità dell’argentino Lautaro.