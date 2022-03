Champions League, Juventus Villareal le probabili formazioni: Allegri perde un big

E’ tempo di Champions League, è tempo di Juventus Villareal, ritorno degli ottavi della massima competizione continentale. Entrambe le compagini arrivano all’appuntamento con alcune defezioni, vediamo quali saranno le scelte dei tecnici con le probabili formazioni della sfida.

Mister Allegri ha in testa alcuni cambi rispetto alla partita di Genova con la Sampdoria e dovrà fare i conti con la pesante assenza di un big che non recupera per la sfida di mercoledi.

Juventus Villareal le probabili formazioni: davanti tocca a Vlahovic

Rientra Vlahovic dal 1° minuto e in difesa Alex Sandro dovrebbe essere recuperato, al contrario Bonucci non ce la fa, pronto Rugani. Anche Emery farà dei cambi, pronto il talentino Yeremi Pino dall’inizio. Ecco le probabili formazioni di Juventus Villareal.

Juventus (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma. All. Emery