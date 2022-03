Serie A Sampdoria Juventus probabili formazioni: dubbi Champions per Allegri

La 29^ giornata del Campionato di Serie A regala subito al sabato pomeriggio un match dai grandi contenuti tecnici e di classifica. A Genova si sfidano infatti Sampdoria e Juventus con le probabili formazioni ancora piene di dubbi. I padroni di casa devono reagire alle ultime prestazioni negative e cercheranno di farlo proprio contro i bianconeri. Juventus che è chiamata a continuare la striscia positiva per alimentare i sogni Champions e dovrà farlo con un occhio già proiettato verso la sfida infrasettimanale al Villareal.

Le probabili formazioni di Sampdoria Juventus: Giampaolo senza paura per fermare la striscia Juve

La striscia di 14 partite consecutive senza sconfitta rappresenta in questo momento un primato nei primi 5 campionati europei. Questo a testimonianza dell’ottimo periodo della Juventus pur senza brillare dal punto di vista stilistico e del gioco. In casa Sampdoria invece si cercherà di far fruttare al meglio il confronto tra i giocatori ed il presidente Marco Lanna, ex calciatore della stessa Samp.

Giampaolo si affida a Falcone tra i pali e al tridente di spessore Sensi-Caputo-Quagliarella. Mister Allegri deve fare il conto ancora con una lista infortunati lunghissima e con gli ottavi di Champions alle porte. Dietro e a centrocampo scelte obbligate, davanti in tre per una maglia: Kean, Cuadrado (leggermente febbricitante) oppure Aké comporranno il trio offensivo insieme a Vlahovic e Morata.

Ecco le scelte dei tecnici

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Rincon; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot, Aké, Vlahovic, Morata. All. Allegri