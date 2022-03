Jurgen Klopp teme l’Inter: “Domani ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso”

Jurgen Klopp teme l’Inter e mette in guardia i suoi. Nella conferenza prepartita di Champions il tecnico dei Reds ha dimostrato di tenere in grande considerazione i nerazzurri, e di non considerarli già battuti. Al contrario è conscio della forza di un collettivo che all’andata ha dato del filo da torcere ai suoi. L’allenatore britannico, tra le altre cose, ha annunciato il ritorno in squadra di Firmino e Joel Matip. Non è ancora certo se il primo giocherà contro la formazione di Inzaghi, visto che è stato assente dai campi circa un mese per via di un infortunio. Il secondo, rimasto fermo 4 giorni, è tornato pienamente in forma.

Jurgen Klopp: “L’Inter ha tanta qualità e non verrà in vacanza”

Liverpool ad un passo dal passaggio del turno. Ma il “Mago” non si fida ed ha paura che l’orgoglio interista possa spezzare il suo incantesimo: “Tante squadre in passato hanno rimontato uno 0-2. L’andata a San Siro è stata difficilissima, il risultato finale del match non deve ingannare. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che siamo già qualificati”, ribadisce con rispetto dei suoi prossimi avversari. “Sappiamo che l’Inter ha tanta qualità e che non verranno qui in vacanza e domani ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso“.

“Domani ci attende una partita molto difficile da giocare”

Il manager dei Reds ha continuato dicendo: “Il 2 a 0 è il risultato che è stato ribaltato più spesso nel calcio”, ha tenuto nuovamente a sottolineare. ” Se sei solo a metà e pensi di aver già finito il tuo percorso, allora sei sulla strada sbagliata. Il risultato finale della gara di San Siro è stato nettamente migliore di quanto mi aspettassi, domani ci attende una partita molto difficile da giocare. Nell’ultimo turno di campionato Dzeko è tornato al gol e Lautaro pure…Per fortuna contro di noi non ci sarà Barella, che ha fatto due assist con la Salernitana”. Klopp ha poi annunciato il ritorno in squadra di due suoi elementi fondamentali, Firmino e Matip: “Bobby (Firmino, ndr) sta bene, ma dobbiamo vedere, è stato fuori parecchio tempo. Joel è rimasto out solo 3-4 giorni, quindi è ok. Bobby potrebbe invece aver bisogno di un altro po’ di tempo”. L’intervista è stata ripresa da un articolo apparso su Sportmediaset.