Champions League, Liverpool Inter probabili formazioni: sorpresa Inzaghi a centrocampo

Champions League, Liverpool Inter probabili formazioni per il ritorno degli ottavi di finale. Ad Anfield i nerazzurri campioni d’Italia si giocano il tutto per tutto. I ragazzi di Inzaghi devono ribaltare lo 0-2 subito in casa al Meazza e il tecnico prepara qualche sorpresa a centrocampo. Barella è squalificato, per Klopp un bel sospiro di sollievo.

“Nella partita di andata ci ha penalizzato il risultato, secondo me abbiamo fatto una grandissima gara. Sappiamo di avere una partita difficilissima, ma andremo con fiducia a giocarcela con tantissime motivazioni. Speriamo di trovare un gol nel primo tempo, sarebbe fondamentale”, queste le parole del tecnico dell’Inter nella conferenza stampa di presentazione della sfida.

Liverpool Inter probabili formazioni: Gagliardini e non Vidal per Barella?

La sorpresa più grande potrebbe arrivare dal nome che dovrebbe sostituire Barella. Inzaghi sta seriamente pensando a Gagliardini per completare il reparto di centrocampo. L’ex atalantino potrebbe essere preferito al cileno Vidal, apparso involuto nelle ultime uscite di campionato. Per Gagliardini si tratterebbe di una grande chance per recuperare posizioni nelle gerarchie interiste.



Klopp dovrebbe confermare Diogo Jota centravanti, preferito almeno in partenza a Firmino.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Salah, Diogo Jota, Mané.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.