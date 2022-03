Liverpool-Inter, per Inzaghi la miglior formazione: nulla di intentato

Liverpool-Inter oramai alle porte, la sfida di ottavi di finale avrà luogo ad Anfield domani alle ore 21.00. Ricordiamo che i Reds hanno vinto ciascuna delle tre partite contro l’Inter in Champions League senza subire gol. Terza trasferta per i nerazzurri contro il Liverpool in una competizione europea. Inzaghi risulta ben consapevole del grado di difficoltà.

Liverpool-Inter: studiare le statistiche

Liverpool-Inter oramai agli sgoccioli, l’ultima sconfitta dei Reds risale al 7 marzo 2021, in Champions nel 2020 con l’Atalanta. Simone Inzaghi studia ogni statistica per presentare al meglio la formazione in campo, per rimontare dovrebbe portare a segno 3 di scarto, sarà obbligatorio giocarsi le carte migliori.

Situazione in campo

Ultime rifiniture per il ct Inzaghi, dopodiché conferenza e volo verso l’Inghilterra, Anfield attende. Scopriamo adesso la situazione in campo dei nerazzurri: Perisic recupera, per cui Gosens sarà pronto per il cambio durante il match, Correa in dubbio su Dzeko (l’attaccante bosniaco sarebbe pronto al match così). L’attaccante argentino Lautaro intoccabile con presenza consolidata, Vidal al posto di Barella.

Liverpool-Inter: occorre un’impresa

Il ct Inzaghi si dichiara pronto ad una sfida ai limiti dell’impossibile, quasi occorra un miracolo per portarsi a casa una vittoria definitiva. Nel volo diretto a Liverpool ci sarà anche il presidente Zhang.