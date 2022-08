PSV-Rangers, streaming gratis e diretta tv Amazon Prime o Sky Sport? Dove vedere Champions League

Questa sera alle ore 21 al “Philips Stadion” di Eindhoven si disputerà il match PSV-Rangers, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League e che all’andata ha visto le due squadre pareggiare 2-2. Chi avrà la meglio, si qualificherà per la fase a gironi della massima competizione continentale (sorteggio domani pomeriggio, ore 18).

L’ultimo doppio confronto europeo è stato ad appannaggio degli “orange”, quando negli ottavi di finale di Europa League 2010/11, ci fu il pareggio a reti bianche in Olanda e la vittoria per 1-0 a Glasgow. L’arbitro della sfida sarà il polacco Szymon Marciniak.

PSV-Rangers, probabili formazioni

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutierrez; Saibari, De Jong, Gakpo.

RANGERS (4-3-3): McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Davis, Lawrence; Tillman, Colak, Kent.

Dove vedere PSV-Rangers in tv e streaming

Il match PSV-Rangers sarà visibile solo per gli abbonati in diretta esclusiva da Amazon Prime Video, la cui app è disponibile nelle moderne smart tv o collegando il dispositivo a Google Chromecast, Amazon Firestick e console per videogiochi. Il costo dell’abbonamento ad Amazon Prime è di 36 € all’anno o 4,99 € al mese.

Ci sarà la possibilità anche delle diretta streaming sull'applicazione di Amazon Prime Video, presente su tablet e cellulare. Da pc e notebook basta accedere direttamente al sito ufficiale dell'app di Amazon per poter assistere alla partita.

La telecronaca della gara sarà a cura di Sandro Piccinini con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini.

Andata, Rangers-PSV 2-2: gli highlights