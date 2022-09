Champions League, MOVIOLA PSG-Juve: gli episodi e il VAR. In questa pagina la moviola e gli episodi di PSG-Juventus, partita della prima giornata di Champions, stagione 2022/2023. Le ultimissime notizie.

PSG e Juventus sono scese in campo allo stadio di Parigi per il match della prima giornata di Champions League, stagione 2022/2023. La gara di UEFA tra parigini e bianconeri è stata diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, i due assistenti invece erano Beswick e Nunn. Il quarto uomo è stato il sign. Coote, mentre al VAR erano presenti i tedeschi Fritz e Dingert. È la terza volta che l’inglese è designato per i match di Champions League della Juve: il 7 dicembre 2016 nella sfida vinta 2-0 sulla Dinamo Zagabria, il 26 novembre 2019 nell1-0 contro l’Atletico Madrid.

Moviola PSG-Juve, gli episodi principali e VAR

E’ terminata da pochissimo la prima giornata di Champions League: si sono affrontate infatti poco fa il PSG e la Juventus. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita.

PRIMO TEMPO

6′ – GOL PSG! Magia di Neymar che scucchiaia per il francese, destro al volo che non lascia scampo a Perin. Tutto buono. Il VAR convalida la rete.

22′ – GOL PSG! Azione in velocità, assist di Hakimi per il francese Mbappè che colpisce. Tutto regolare. Il VAR convalida ancora la rete.

36′ – Contatto Cuadrado-Neymar in area. Il brasiliano scappa via con una giocata, Cuadrado lo ostacola quanto basta per consentire a Perin di bloccare la palla. L’arbitro fa ampi gesti per dire che non c’è nulla.



SECONDO TEMPO

53′ – GOL Juventus! Calcio d’angolo per i bianconeri: Paredes la passa a Kostic, cross in mezzo al campo e l’americano colpisce. Tutto buono.