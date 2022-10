Mercoledì 26 ottobre, alle ore 21, al “Camp Nou”, si disputerà il match Barcellona-Bayern Monaco, valido per la 5.a giornata del Gruppo C di Champions League. Prima di scoprire dove vedere Napoli-Ajax in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Match fondamentale per i blaugrana che devono vincere questo match se vogliono alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale ma gli uomini di Xavi scenderanno in campo sapendo il risultato di Inter-Viktoria Plzen che si giocherà alle ore 18.45 e in caso di vittoria dei nerazzurri sarebbe eliminazione per i catalani. Barcellona terzo con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte) e reduce dal 3-3 contro l’Inter. I bavaresi, invece, sono certi della qualificazione agli ottavi grazie al primo posto con 12 punti e nel turno precedente è arrivata la vittoria per 2-4 contro il Plzen in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-BAYERN

BARCELLONA: in aggiornamento

BAYERN: in aggiornamento

Dove vedere Barcellona-Bayern, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Barcellona-Bayern, valevole per la 5.a giornata del Gruppo C di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport 253 (satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, piattaforma in streaming scaricabile sia sul proprio smarthphone sia sulla propria Smart TV o anche sulle console come PS4 o sull’Amazon Fire Stick. Per poter gustarsi il grande spettacolo della Champions, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 7,99 € al mese.