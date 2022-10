Rrahmani potrebbe saltare l’Ajax, Spalletti ha già in mente il sostituto

Il Napoli continua a macinare punti in campionato. La squadra di Luciano Spalletti grazie al roboante 4 a 1 alla Cremonese si ritrova da sola al primo posto in classifica. Tra i tanti sorrisi per l’ennesima ottima prestazione degli azzurri c’è una tegola che preoccupa i partenopei. Amir Rrahmani è uscito a seguito di un infortunio all’82 minuto. La SSC Napoli in una nota ufficiale ha comunicato che per il kosovaro si tratta di un risentimento muscolare.

Ostigard pronto a sostituire Rrahmani con l’Ajax

In un calendario fitto di impegni con partite ogni 3 giorni, Rrahmani non può sottovalutare un problema muscolare. Per questo motivo il difensore azzurro potrebbe essere lasciato a riposo nella sfida di Champions League contro l’Ajax. Al suo posto Luciano Spalletti avrebbe già in mente il sostituto: Ostigard. Il norvegese si è ben comportato in campo nei minuti finale del match vinto a Cremona e per questo motivo il tecnico toscano potrebbe decidere di schierarlo dal primo minuto in coppia con Kim. L’alternativa a Ostigard e il collaudato e affidabile Juan Jesus. Ad ogni modo quest’anno Spalletti non sembra avere problemi di panchina corta, anzi lui stesso nel post-partita ha dichiarato: “I calciatori sono disposti a far bene nei minuti che gli vengono concessi senza pensare che avrebbero fatto bene nei minuti che non hanno giocato. Sono giovani e vogliono sfruttare le tutte le occasioni che gli vengono date. Ho la sensazione di avere una squadra che non dimentica mai i motivi per cui veste la maglia del Napoli”.