Inter-Porto, Marotta commenta gli ottavi di Champions. Ecco le parole dell’ad dell’Inter che interviene allo Sport Industry Talk, organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera: “E’ un sorteggio che sulla carta potrebbe essere favorevole, ma massimo rispetto per il Porto. Squadra imprevedibile e giocheremo il ritorno da loro“.

Inter Porto Marotta: commento duro sulla Juventus

Il dirigente sportivo Giuseppe Marotta espone il suo duro giudizio sul ko contro la Juventus: “Sconfitta meritata, prendiamo troppi gol in trasferta. Ora servono riflessioni profonde“.

Juve-Inter

“C’è la delusione e c’è l’amarezza di una sconfitta assolutamente meritata, perché a gioco lungo la Juventus, nonostante avesse delle defezioni importanti, ha meritato di vincere. Soprattutto, io non guardo mai le statistiche ma in questo caso l’utilizzo delle statistiche deve portarci a fare delle profonde riflessioni al nostro interno, perché a livello statistico noi abbiamo subito 19 gol di cui 16 in trasferta con quattro sconfitte. Siamo l’Inter, l’Inter non è abituata a queste sconfitte. Quindi al nostro interno dobbiamo fare un’analisi e un percorso approfondito per far sì che questa double-face della squadra, che in casa gioca bene e subisce solo tre gol vincendo quattro partite su cinque, sia diversa“.

Inter-Porto Marotta: come si riparte?

“Si riparte come ho detto, facendo un’analisi e questo è compito dell’area tecnica, di allenatore e giocatori. Mercoledì giochiamo contro una squadra, il Bologna, che è in forma. E poi avremo la chiusura di questo primo atto di questo campionato domenica a Bergamo, contro un’altra squadra molto importante. Scontri diretti? I precedenti ci sono serviti per capire dove e come possiamo rimediare“.

Rinnovo Skriniar

“Può essere la settimana giusta? Sicuramente vorremmo arrivare a una conclusione. Le tempistiche non le so ben definire, però credo che nel corso di questa settimana probabilmente avremo un incontro con il suo agente. I presupposti sono che Skriniar è un ragazzo molto attaccato alla maglia e spero che questo attaccamento si possa tradurre poi in una definizione del rapporto positiva per tutti“.

Speranza scudetto

“E’ un campionato anomalo, lo dicono tutti. Riprende l’attività il 4 gennaio con il Napoli e ci saranno 25 giornate, significa 75 punti a disposizione. E’ chiaro che il cammino fino ad oggi fatto da noi è costellato da queste quattro sconfitte fuori casa che sono tante per l’Inter. Dobbiamo superare questa difficoltà e dobbiamo capire come mai c’è una differenza sostanziale tra quando giochiamo a San Siro e quando giochiamo fuori casa“.