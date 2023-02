Champions League, dove vedere Eintracht Francoforte-Napoli: diretta tv e streaming live

Gli azzurri di Luciano Spalletti si tuffano in Champions League dopo le superlative prestazioni della Serie A, ecco dove vedere Eintracht Francoforte-Napoli in diretta tv e streaming. La partita si gioca martedi 21 febbraio 2023 alle ore 21:00 in Germania ed è valevole per l’andata degli ottavi di finale, primo turno ad eliminazione diretta della competizione.

Il Napoli è nettamente favorito per il passaggio del turno forte del percorso europeo entusiasmante che l’ha portato a vincere un girone non semplice in cui ha dovuto vedersela con Liverpool, Ajax e Rangers Glasgow. Gli azzurri hanno conquistato la qualificazione in anticipo, vincendo le prime cinque gare e venendo sconfitti soltanto nell’ultima ad Anfield contro il Liverpool. L’Eintracht Francoforte è una squadra sulla carta inferiore ma forte di una buonissima tradizione europea. Lo scorso anno infatti è riuscita a scalare tutti i gradini del calendario dell’Europa League andando a vincere il trofeo battendo in finale i Rangers ai calci di rigore. Decisivo fu l’errore dell’ex juventino Aaron Ramsey.

I precedenti tra le due squadre sono tre e sorridono ai tedeschi che hanno sempre sconfitto il Napoli. L’ultimo incontro è del dicembre 1994 all’allora San Paolo e finì 1-0 per l’Eintratch.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Napoli in diretta tv e streaming live

Il match Eintracht Francoforte-Napoli sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Gli abbonati Sky invece potranno seguire in diretta l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (213) oltre che in streaming live su Sky Go e NOW TV.