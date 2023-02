La partita fra Inter e Porto, finita 1-0 per i neroazzurri, ha lasciato l’amaro in bocca a Conceicao, tecnico dei lusitani. Non nuovo a commenti del genere, l’allenatore del Porto ha messo in discussione l’arbitraggio, sottolineando come siano mancati dei cartellini gialli ai calciatori neroazzurri. Nello specifico ha fatto riferimento a Lautaro che, in caso di ammonizione, avrebbe saltato il match in Portogallo.

Conceicao su Inter-Porto: “Lautaro meritava il giallo”

Mentre Inzaghi si è detto molto soddisfatto dei suoi, Conceicao oltre alla prestazione del suo Porto ha preferito parlare dell’arbitro: “Otavio ha meritato il secondo cartellino giallo, ma ci stava anche l’ammonizione per Lautaro che avrebbe quindi saltato il ritorno a Oporto per squalifica” e ha poi continuato affermando che in Portogallo ci sarà una partita a sé. Del match, invece, questa è stata la sua analisi: “E’ stata una partita tra due squadre forti, con grandissimi giocatori. A livello strategico è stata bella, dispiace aver giocato dieci minuti alla fine senza un giocatore importante. Abbiamo provato a sfruttare i punti deboli dell’Inter, ma avremmo dovuto fare meglio negli ultimi metri. I giocatori avrebbero meritato un altro risultato per la dedizione e l’impegno, e per questo sono deluso dal ko di questa sera.“