Euroderby: le condizioni di Leao, Messias e Krunic

Il Milan è chiamato a compiere un’impresa nell’euroderby contro i cugini rivali e ribaltare il 2 a 0 subito all’andata. Stefano Pioli può quasi certamente contare sul ritorno del suo miglior calciatore: Rafael Leao. Il portoghese reduce dall’elongazione dell’adduttore della coscia destra che lo ha tenuto fuori dal primo round delle semifinali di Champions League, è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante rossonero ha svolto l’intera seduta con il resto dei compagni, saltando soltanto, in via precauzionale, la partitella finale.

Euroderby: Leao potrebbe partire da titolare

Aumentano notevolmente le possibilità di schierare Leao in campo contro i nerazzurri. Crescono addirittura le speranze di vederlo sul terreno di gioco dal primo minuto. Oltre al portoghese, data l’assenza di Ismael Bennacer (stagione finita per l’algerino), vengono costantemente monitorate le condizione di Junior Messias e Rade Krunic. In vista del ritorno dell’euroderby, entrambi si sono allenati a parte e hanno saltato la sfida contro lo Spezia. Per il brasiliano che ha accusato un fastidio agli adduttori il recupero sembra più difficile. A differenza c’è ottimismo per avere a disposizione il centrocampista bosniaco, alle prese con una borsite al ginocchio destro.