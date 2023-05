Nonostante la sanguinosa sconfitta contro lo Spezia per 2-0, Pioli predica calma in previsione di Inter-Milan di martedì sera. Le parole del tecnico rossonero ai microfoni di DAZN hanno messo in mostra quanto ci sia voglia di rivalsa nell’ambiente Milan: “Giochiamo una partita con la quale possiamo entrare nella storia, dobbiamo credere di poter battere l’Inter se, chiaramente, giochiamo il nostro calcio a livello di attenzione, energia e qualità. Nelle ultime due partite non siamo stati all’altezza: possiamo giocare molto meglio”

Pioli carica il Milan: “Possiamo battere l’Inter”

Il match di ritorno fra Inter e Milan, che garantirà la finale a una delle due squadre, è un match che può cambiare il destino dei due allenatori Pioli e Inzaghi. Se Inzaghi sembrava a forte rischio, nell’ultimo mese e mezzo ha zittito le critiche, conquistando 7 vittorie consecutive: finale di Coppa Italia, terzo posto e andata della semifinale vinta per 2-0. Pioli, invece, è a forte rischio col Milan che sembra aver perso le certezze che lo scorso anno gli avevano fatto vincere lo scudetto. Pioli, però, sa che è l’ultima spiaggia: “È normale che la Champions ce l’abbiamo in testa ed è normale essere delusi dall’andata, ma sapevamo quanto fosse importante oggi. Questa partita oggi complica il nostro futuro in campionato, quindi vuol dire che martedì dovremo fare una grande partita. Non è che ci rimangono molte possibilità di rendere positiva questa stagione.. Dobbiamo credere di avere le possibilità di battere l’Inter”.