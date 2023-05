Mourinho urla contro un giocatore dell’Inter, ecco con chi ce l’aveva e cosa ha detto

La Roma di Mourinho perde in casa contro l’Inter e vede il quarto posto allontanarsi sempre di più. Le attenuanti del caso ci sono tutte, eccome se ci sono. La squadra giallorossa si è presentata in campo in condizioni più che rimaneggiate e anche chi è subentrato, come Dybala, non è di certo al meglio della condizione. Mourinho ha provato a spronare in tutti i modi l’ambiente e la squadra ed ha cercato di ricompattare la squadra meglio possibile. In realtà ci è riuscito anche, ma alla lunga una squadra con la rosa come quella dell’Inter ha finito per prevalere nel duello tra le due compagini.

Mourinho contro un giocatore dell’Inter

Nel corso della gara tra Roma e Inter c’è stato un momento in cui proprio l’ex allenatore nerazzurro tra le tante squadre allenate in carriera, ha segnalato come i giocatori ospiti attenuavano i contatti e se l’è presa in particolare con un giocatore. Al 44′ Barella è rimasto dolorante per terra vicino alla linea laterale, nei pressi della panchina della Roma, dopo un colpo subito da Ibanez. L’arbitro non è intervenuto, Mourinho invece sì: si è avvicinato al centrocampista dell’Inter, oltrepassando l’area tecnica, e gli ha urlato “ma che ca*** fai”. Per il tecnico giallorosso Barella ha accentuato il fallo e gli ha rimproverato di stare troppo spesso a terra perdendo tempo.