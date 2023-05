Inter, incasso da record per la semifinale di ritorno contro il Milan

In un match storico, Inter e Milan si giocano il senso di una stagione intera. Il momento di forma in cui arrivano le due compagini è totalmente opposto, con gli uomini di Inzaghi reduci da 7 vittorie consecutive, mentre i rossoneri arrivano dopo l’ennesima sconfitta. Pioli rischia addirittura l’esonero immediato in caso di mancato passaggio del turno, dopo un campionato quasi disastroso. Ma a fare sicuramente festa è il botteghino dei neroazzurri, con l’incasso record per la storia dell’Inter.

Inter, incasso record: 12 milioni di euro

Se Pioli predica calma “Giochiamo una partita con la quale possiamo entrare nella storia, dobbiamo credere di poter battere l’Inter se, chiaramente, giochiamo il nostro calcio a livello di attenzione, energia e qualità. Nelle ultime due partite non siamo stati all’altezza: possiamo giocare molto meglio” i tifosi non sono dello stesso parere. Il match d’andata contro i neroazzurri ha messo in mostra una differenza abissale fra le due squadre e la sola assenza di Leao non può giustificare la prestazione dei rossoneri. I neroazzurri potrebbero conquistare una finale storica che potrebbe garantire un totale di quasi 100 milioni da questa Champions League. A questi si vanno ad aggiungere quelli del botteghino che porterà all’Inter un incasso da record di circa 12 milioni di euro.