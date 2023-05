La settimana del Milan di Pioli si conclude nel peggiore dei modi. Dopo la netta sconfitta contro l’Inter, che ha attirato molte critiche sull’allenatore, i rossoneri cadono anche contro uno Spezia speranzoso in chiave salvezza. Delude, ancora, il Milan: male le seconde linee e anche i subentrati. Il Milan è attualmente al quinto posto, a +3 dall’Atalanta che ieri ha perso contro la Salernitana, e a -4 da Lazio. L’Inter, prossimo avversario della squadra di Pioli, è a +5 e sembra essersi assicurato un posto Champions. Champions che potrebbe costare a Pioli l’esonero in caso di mancata qualficazione.

Pioli rischia l’esonero già martedì

Per Pioli l’esonero potrebbe arrivare già martedì dopo il match contro l’Inter. In caso di sconfitta, la dirigenza potrebbe decidere di non aspettare la fine della stagione per prendere una decisione ma dare una scossa all’ambiente. Il Milan ha sofferto moltissimo l’Inter negli ultimi match e parte anche da uno 0-2 subito nel match d’andata, cosa che complica il tutto. I tifosi rossoneri sembrano molto sfiduciati e sui social stanno manifestando il loro malcontento per il momento di forma della squadra. Oltre a Pioli, bersaglio numero uno, vengono mosse anche varie critiche alla società, colpevole, secondo loro, di non aver fatto un mercato all’altezza.