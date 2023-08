PSV-Rangers, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere spareggio Champions League

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra la squadra olandese e quella scozzese valevole per il ritorno dello spareggio di Champions League. Nella gara d'andata disputata la scorsa settimana a Glasgow, il risultato finale è stato di 2-2

Questa sera alle ore 21 allo stadio "Philips Stadion" di Eindhoven (Olanda) si disputerà il match PSV-Rangers, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League. Nella gara d'andata giocata la scorsa settimana in Scozia, il risultato finale è stato di parità (2-2).

Ricordiamo che anche per questa stagione non ci sarà la regola del gol che vale doppio in trasferta e dunque sei al termine dei novanta minuti, il risultato è ancora di pareggio, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Arbitrerà la sfida lo spagnolo José Maria Sanchez.

PSV-Rangers, probabili formazioni

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, André Ramalho, Boscagli, Dest; Saibari, Sangaré, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Rangers (4-3-1-2): Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic; Cifuentes, Jack, Raskin; Cantwell; Sima, Dessers.

Dove vedere PSV-Rangers in tv e streaming

Il match PSV-Rangers sarà visibile solamente in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini. Per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma Amazon offre un periodo prova gratuito sottoscrivendo un abbonamento Prime. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni. Dopo i primi 30 giorni gratuiti, l'iscrizione a Prime prosegue automaticamente a euro 49,90/anno, o a euro 4,99/mese, ma si può annullare l'iscrizione in ogni momento da "Il mio account".