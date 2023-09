Bayern Monaco-Manchester United, streaming gratis e diretta tv Mediaset, Sky Sport? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il match tra la squadra inglese e quella tedesca, valevole per la prima giornata del gruppo A di Champions League, che vede inserite anche i turchi del Galatasaray e i danesi del Copenhagen.

Domani sera alle ore 21 allo stadio "Allianz Arena" di Monaco di Baviera (Germania) si disputerà il match Bayer Monaco-Manchester United, valevole per la prima giornata di Champions League (gruppo A). Nel raggruppamento fanno parte anche i turchi del Galatasaray e i danesi del Copenhagen, che si sfideranno alla "Turk Telecom Arena" di Istanbul (domani, ore 18.45).

Sono undici i precedenti tra le due squadre con i bavaresi avanti per 4-2 e cinque pareggi; l'arbitro della sfida sarà lo svedese Glenn Nyberg.

Bayern Monaco-Manchester United, probabili formazioni

BAYERN (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Gnabry; Kane.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon; Eriksen, Casemiro, McTominay; Bruno Fernandes, Hojlund, Rashford.

Dove vedere Bayern Monaco-Manchester United in tv e streaming

Il match di Champions League tra Bayern Monaco-Manchester United, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 253) con diretta a partire dalle ore 20.55.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Possibilità di streaming anche su Mediaset Infinity, attivando il Channel Infinity+ (a pagamento).