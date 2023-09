Champions League, calendario Milan: incredibile esordio per il Milan! Chiusura col Newcastle

La Uefa ha pubblicato il calendario della fase a gironi della Champions League. Destino incredibile soprattutto per l'ex di turno Sandro Tonali. Infatti Ad aprire la campagna delle squadre italiane sarà il Milan: il 19 settembre alle 18.45 appuntamento a San Siro contro il Newcastle. Oltre ad essere l'esordio stagionale per i rossoneri come detto sarà l'occasione per riabbracciare (?) il grande protagonista delle ultime due stagioni passate Tonali.

Il calendario dei rossoneri in Champions League

Ecco il calendario del Milan nella prossima edizione della Champions League, lo ha ufficializzato da poco la Uefa. Archiviato l'esordio contro l'ex Tonali, i rossoneri si troveranno di fronte il Borussia Dortmund al Westfalen Stadion il 4 ottobre alle 21, poi sono attesi dalla trasferta a Parigi contro il Psg il 25 con inizio sempre alle ore 21. Nel girone di ritorno la squadra di Pioli affronterà i francesi il 7 novembre a San Siro (ore 21), poi sempre in casa il Borussia Dortmund il 28 novembre alle 21, per concludere il 13 dicembre in casa del Newcastle (ore 21).