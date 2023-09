Inter, Wesley Sneijder senza freni: "Un'altra finale di Champions League? Perché no"

Wesley Sneijder, uomo simbolo dell'Inter del triplete conquistato nel 2010, si è concesso un'intervista analizzando l'attuale momento nerazzurro. Dall'orgoglio per la finale di Champions League conquistata lo scorso anno alla netta vittoria nel derby contro il Milan per 5-1.

Alla vigilia del match di Champions League tra Inter e Real Sociedad, Wesley Sneijder - intervistato da la Gazzetta dello Sport - si è complimentato con la sua ex squadra per i recenti traguardi, seppur non impreziositi da un trofeo in più in bacheca. L'olandese ha applaudito il percorso europeo della passata stagione e, sul derby, si è detto poco stupito del clamoroso 5-1. "Un'altra finale di Champions League? Perchè no? Nessuno sarà mai contento di affrontare questa squadra…".

Wesley Sneijder vede l'Inter più matura dopo la sconfitta in finale di Champions League

Alla vigilia del debutto in Champions League contro la Real Sociedad, per l'Inter arriva un'iniezione di fiducia e affetto da uno dei paladini dello storico triplete targato 2010: Wesley Sneijder. L'ex trequartista olandese ha rilasciato un'intervista per La Gazzetta dello Sport dove, analizzando il momento dell'Inter, si è detto orgoglioso sia per il cammino dello scorso anno nel torneo europeo, sia della roboante vittoria di sabato per 5-1 nel derby contro il Milan. "Non avevo dubbi, questa è la squadra che ha messo in difficoltà un gigante come il Manchester City solo qualche mese fa. Quella partita più che un rimpianto deve essere un orgoglio per tutti". Il cecchino di Utrecht sottolinea poi come abbia visto maggiore fiducia nella sua ex squadra dopo la disfatta europea; una sorta di testimonianza ulteriore del valore della rosa che ha reso più consapevole ogni singolo giocatore che la compone.

Inter, Wesley Sneijder perentorio dopo il derby vinto contro il Milan: "Non c'è mai stata partita!"

Proseguendo nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Wesley Sneijder è poi passato a commentare la vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan. "Nel derby non c'è mai stata partita: uno spettacolo anche visto in Tv". Una sorta di standing ovation verbale da parte dell'olandese che evidenzia come il 5-1 ai danni dei rossoneri sia stato frutto di un divario tecnico evidente tra la sua amata ex squadra e i cugini. Quanto visto nel corso della scorsa stagione - con apice la finale di Champions League - in aggiunta all'attuale inizio di Serie A, fanno ben sperare l'ex calciatore per il prossimo cammino dell'Inter nel torneo europeo. Per l'olandese, ci sono buoni margini di miglioramento e prospettive che possono portare ad una "rivincita" per la prossima finale della competizione. In conclusione, Wesley Sneijder ha voluto sottolineare ulteriormente come il risultato dell'Inter nella scorsa stagione non sia stato frutto del caso: "E' figlio del lavoro di tutti; andare così avanti in Champions è sempre complicato perché ci sono tante variabili imprevedibili. Se raggiungi la finale può succedere di tutto… A Istanbul lo abbiamo visto; la differenza tra vittoria e sconfitta può diventare davvero sottile".