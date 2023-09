Lazio-Atletico Madrid diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Champions League

Al via la Champions League 2023/2024 e con Lazio-Atletico Madrid è subito una grande sfida per i vice campioni d'Italia allenati da Maurizio Sarri. Scopriamo tutte le varie ipotesi con le quali poter vedere in diretta televisiva e streaming live l'esordio dei biancocelesti in Champions League

Lazio-Atletico Madrid si giocherà martedi 19 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La gara segna il ritorno della Lazio nella massima competizione europea dopo aver concluso al secondo posto la stagione appena conclusa alle spalle del Napoli di Luciano Spalletti.

Per i ragazzi di mister Maurizio Sarri un esordio col botto contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, ex della sfida visti i trascorsi da giocatore con la maglia biancoceleste. Le altre due squadre di questo Gruppo E sono il Feyenord e il Celtic Glasgow che rendono questo raggruppamento non semplice ma ampiamente alla portata della Lazio.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj (Marusic); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Barrios, Niguez, Carrasco; Griezmann, Morata.

All. Diego Pablo Simeone

Dove vedere Lazio-Atletico Madrid in tv e streaming

Lazio-Atletico Madrid si giocherà martedi 19 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dall'emittente Mediaset Canale 5. Mediaset che da quest'anno trasmette tutta la Champions League anche attraverso i servizi streaming Infinity + e Mediaset Infinity.

Sarà possibile seguire la sfida anche su Sky GO e NOW TV, sempre in streaming, abbonandosi al servizio.

Lazio-Atletico Madrid 1-3, la sfida del 1998