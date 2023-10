Manchester United-Galatasaray, streaming e diretta tv: mediaset o Sky? Dove vedere Champions League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il match tra la squadra inglese e quella turca, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Champions League, che vede inserite anche i tedeschi del Bayern Monaco e i danesi del Copenhagen.

Martedì 3 ottobre alle ore 21:00 si disputerà Manchester United-Galatasaray allo stadio "Old Trafford". Il match è valido per la seconda giornata di Champions League (Gruppo A). Nello stesso raggruppamento anche Bayern Monaco e Copenaghen, che si sfideranno in contemporanea in terra danese. Prima di scoprire dove vedere Manchester United-Galatasaray in diretta tv e streaming, una breve presentazione del match.

I Red Davils nella prima giornata sono stati sconfitti dal Bayern in un rocambolesco 4-3 e sono al momento ultimi nel girone. Il Galatasaray invece è reduce dal pareggio per 2-2 con il Copenaghen, che vale la seconda posizione a pari merito nel Gruppo A. Una sfida quindi già decisiva per la squadra inglese, che dovrà necessariamente trovare una vittoria per non compromettere la qualificazione.

I precedenti sono a favore dello United che comanda con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. Arbitro dell'incontro lo slovacco Ivan Kružliak.

Dove vedere Manchester United-Galatasaray in diretta tv e streaming

Il match di Champions League tra Manchester United e Galatasaray sarà visibile sul canale di Sky Sport (Canale 254), previo abbonamento.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Possibilità di streaming anche su Mediaset Infinity, attivando il Channel Infinity+ (a pagamento).

Manchester United-Galatasaray, probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Lindelof, Varane, Amrabat; Casemiro, Eriksen; Fernandes, Mejbri, Rashford; Hojlund

All. Ten Hag

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino; Torreira, Demirbay; Zaha, Mertens, Akturkoglu; Icardi

All. Buruk