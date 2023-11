Champions League, Lazio-Feyenord probabili formazioni: Sarri rilancia il bomber

Dopo la deludente sconfitta di Bologna la Lazio di Maurizio Sarri si rituffa in Champions League ospitando all'Olimpico i temibilissimi olandesi del Feyenord. Scopriamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di martedi 7 novembre

Lazio-Feyenord probabili formazioni della sfida valevole per la giornata numero 4 della Champions League. La gara si disputerà martedi 7 novembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. All'andata furono gli olandesi ad imporsi con un perentorio 3-1 al termine di un match oggettivamente senza storia. La Lazio ha bisogno di un risultato positivo se vuol mantenere intatte le possibilità di superare il girone ed accedere agli ottavi di finale.

Una Lazio che arriva non proprio in forma a questa sfida dopo la sconfitta di Bologna. Maurizio Sarri sembra intenzionato a rimettere al centro del suo attacco il bomber Ciro Immobile, spesso accantonato dall'11 titolare in questa stagione. Feyenord che avrà un giorno di riposo in meno, essendo impegnato questo pomeriggio sul campo del RKC.

Lazio-Feyenord, le probabili formazioni: occhio allo spauracchio Gimenez

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Giménez, Igor Paixao.

All. Slot

La situazione del Girone E