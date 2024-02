Lazio-Bayern Monaco probabili formazioni: le scelte dei tecnici per gli ottavi di Champions

La pausa invernale è ufficialmente conclusa ed è tempo di rituffarsi nelle notti europee della Champions League. Ecco le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco, ottavo di finale di andata della principale competizione continentale.

Andiamo a scoprire tutte le info su Lazio-Bayern Monaco e le probabili formazioni scelte dai due tecnici Sarri e Tuchel per la sfida ad eliminazione diretta della più importante Coppa europea. L'attesissimo incontro si giocherà mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La gara è valida come ottavo di finale d'andata della Champions League.

La Lazio arriva a questa sfida non con il vento in poppa. La vittoria, netta e convincente, col Cagliari non cancella una settimana di contestazione per la scarsa forma e il non apprezzabile rendimento che la squadra ha mostrato nelle sue ultime uscite. Non se la passa meglio il Bayern che dopo una decade di dominio nazionale ha visto scappare in classifica il Leverkusen da cui è stato sonoramente sconfitto nel weekend col punteggio di 3-0.

Lazio-Bayern Monaco probabili formazioni: Sarri per l'impresa

La partecipazione dei biancazzurri a questi ottavi di finale di Champions League sono frutto dell'ottimo lavoro di società, squadra e mister Sarri capaci di agguantare il 2° posto in Serie A lo scorso anno. Non scontata era anche la qualificazione. Un girone che ha visto i biancocelesti opposti a squadre del calibro di Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic Glasgow.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

All. Sarri

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Neuer; Mazraoui, De Ligt, Dier, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Muller; Kane.

All. Tuchel

Lazio-Bayern probabili formazioni: il precedente del 2021