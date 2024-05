Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco: le probabili formazioni

Semifinale di ritorno di Champions League in scena al Santiago Bernabeu, con il match tra Real Madrid e Bayern Monaco che deciderà chi arriverà in finale. All'andata è finita 2-2, quindi è ancora tutto aperto: vediamo quali sono le probabili formazioni della partita.

Penultimo atto di questa edizione della Champions League: in campo Real Madrid e Bayern Monaco per il ritorno delle semifinali, ecco le probabili formazioni. All'andata il match è terminato con uno spettacolare 2-2: al vantaggio iniziale di Vinicius, i bavaresi hanno poi rimontato grazie ai gol di Sanè e Kane, salvo poi farsi riprendere da un altro gol del brasiliano dei Blancos. Ancelotti e Tuchel sono pronti a schierare il loro 11 migliore, e probabilmente confermeranno le stesse formazioni che hanno giocato settimana scorsa.

Real-Madrid-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Nessun problema di formazione per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, con il solo Tchouameni in dubbio, ma che dovrebbe recuperare per giocare il match, cercando di stringere i denti e dovrebbe andare a ricomporre l'11 della gara d'andata. Invece, emergenza terzini per la squadra allenata da Thomas Tuchel, che dovrà fare a meno di Boey e Guerreiro, e per questo motivo spazio ancora a Kimmich e Mazrauoi, con quest'ultimo che è in ballottaggio con Alphonso Davies. Dovrebbe essere confermato Kim, nonostante la disastrosa partita d'andata, così come dovrebbero rigiocare dall'inizio il centrocampo e l'attacco della gara d'andata. Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.