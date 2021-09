Sky o Dazn? Dove vedere Roma Cska Sofia in diretta tv e streaming

Dove vedere Roma Cska Sofia in tv. L’avventura di José Mourinho con i giallorossi non poteva iniziare nei migliore dei modi. 3 vittorie nelle prime 3 uscite in campionato e testa della classifica a punteggio pieno insieme a Napoli e Milan. L’entusiasmo è molto, ma il tecnico portoghese vuole puntare anche sulla competizione europea di questa stagione: la Conference League. La Roma ha ottenuto il pass per la fase a gironi dopo aver battuto nei preliminari il Trabzonspor. L’avversario è il Cska Sofia, squadra che milita nella massima serie del campionato bulgaro e che al momento si trova in quarta posizione in classifica a 10 punti, con 3 vittorie e un pareggio.

Quando si gioca Roma-Cska, prima giornata girone C

La partita tra Roma-Cska Sofia si disputerà giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma. Le probabili formazioni scelte dai due tecnici:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Vina; Diawara, Villar; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: José Mourinho

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Turitsov, Mattheji, Lam, Geferson; Muhar, Youga; Yomov, Carey, Wildschut; Caicedo. Allenatore: Stojčo Mladenov

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Roma Cska Sofia in diretta tv e streaming

La partita tra Roma-Cska Sofia sarà visibile in diretta su Sky Sport Arena (canale 204). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match.