Conference League: chi può incontrare la Roma ai quarti? Scopriamo le avversarie e i criteri del sorteggio di oggi

La Roma non senza faticare arriva ai quarti di finale di Conference League. Contro il Vitesse il pareggio che porta alla qualificazione arriva al minuto 91, per merito di Abraham. E ora chi incontrerà ai quarti di finale? Il sorteggio è in programma per oggi alle ore 15. Tra le squadre più pericolose o da evitare ci sono Leicester, Psv e Marsiglia.

Le potenziali avversarie della Roma e i criteri del sorteggio

Il sorteggio di oggi a Nyon per quanto riguarda i quarti di finale di Conference League avverrà secondo i seguenti criteri: non ci saranno teste di serie, si potranno incontrare anche due squadre della stessa nazione e infine terzo e ultimo criterio è che saranno già sorteggiati gli accoppiamenti potenziali delle semifinali, con numeri da 1 a 4 e la squadra che giocherà in casa o fuori. Le avversarie della Roma in ordine di coefficiente di difficoltà sono: Leicester, Psv, Marsiglia, Bodo Glimt (rivincita?), Feyenoord, Slavia Praga, Paok Salonicco. Urna benevola per i giallorossi? I quarti di finale li attendono.