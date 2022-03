Roma: Mourinho irritato dopo l’andata con il Vitesse, ecco il perchè

Dopo l’andata degli ottavi di finale tra Vitesse e Roma, nonostante il risultato positivo, José Mourinho non è soddisfatto. Il mister portoghese, un pò fa la parte del duro, un pò ci va giù pesante. Facciamo un passo indietro. Mourinho nella conferenza stampa pre gara aveva criticato pesantemente il campo del Vitesse, definendolo un terreno di gioco inadatto per giocare una partita di calcio. E come dargli torto. Il campo degli olandesi si è rivelato davvero inadatto, manto erboso in pessime condizioni, giocatori che sono scivolati spesso e rimbalzi del pallone inadatti per una partita di coppa. Davvero un brutto colpo d’occhio.

Dichiarazioni di Mourinho nel post Vitesse-Roma

Mourinho nel post Vitesse-Roma finita con il risultato di 0-1 con gol di Sergio Oliveira oltre a puntualizzare ancora la brutalità del terreno di gioco che ha condizionato l’inizio della gara, si dice contento e anche un pò fortunato. Fortunato per non aver preso gol nel primo tempo, dove il Vitesse avrebbe meritato di passare in vantaggio e invece non è stato così. Nella ripresa invece la Roma è riuscita ad andare subito in vantaggio con Sergio Oliveira e a controllare la partita, anche quando è rimasta in 10 uomini al minuto 79 per l’espulsione di Oliveira stesso. Risultato ottimo per i giallorossi che tra una settimana affronteranno in casa la gara di ritorno, senza il centrocampista portoghese e Mancini squalificati.