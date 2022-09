Vincenzo Italiano mastica amaro: “Sono preoccupato”

È un Vincenzo Italiano deluso e amareggiato a presentarsi nella consueta conferenza stampa post-partita. La Fiorentina non riesce a carburare in Europa e la pesante sconfitta patita in Turchia preoccupa l’allenatore viola: “Non riesco a capire come mai alle prime difficoltà ci sgretoliamo, non mi aspettavo una ripresa così. Siamo fragili e non riusciamo a reagire alle difficoltà: mi dispiace. I nostri avversari arrivavano da 19 risultati utili di fila e il nostro momento di difficoltà non ci ha aiutato. Non riusciamo a trovare un episodio che ci possa accendere. Anche questa volta abbiamo regalato un calcio d’angolo e poi un errore su un retropassaggio. Sono preoccupato”.

Bonaventura fa eco a Vincenzo Italiano: “Abbiamo regalato due gol”

Il 3 a 0 contro il Basaksehir lascia senza alibi la formazione toscana. Giacomo Bonaventura ai microfoni di Sky analizza i problemi in campo della sua squadra: “Abbiamo sbagliato delle giocate che ci sono costate care. Abbiamo regalato due gol, in questo momento abbiamo un po’ di problemi e ci manca un po’ di intensità. C’è qualche giocatore di troppo infortunato e non riusciamo a giocare con velocità come l’anno scorso. Abbiamo un’altra partita domenica e poi la sosta, che penso possa farci bene per recuperare un po’ la nostra identità”.