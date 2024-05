Bruges-Fiorentina probabili formazioni: le scelte dei tecnici Hayen e Italiano per conquistare Atene

Ultimo atto della Conference League prima della finalissima di Atene, Bruges e Fiorentina si sfidano a distanza di sei giorni, ecco le probabili formazioni scelte per conquistare la finale dai due tecnici Hayen e Italiano. I viola con due risultati su tre utili.

Resa dei conti prima della finale tra Bruges e Fiorentina, ecco le probabili formazioni scelte per l'occasione dai due tecnici Hayen e Italiano. L'attesissimo incontro si giocherà mercoledi 8 maggio 2024 alle ore 18:45 e non il giorno dopo come di consueto a causa della festività nazionale in Belgio. La gara è valida come semifinale di ritorno della Conference League, terza coppa europea per ordine di importanza.

Il Bruges prova ad arrivare in una finale europea dopo il tentativo del 1992 quando fu il Werder Brema ad impedire ai belgi l'accesso alla finale di Coppa delle Coppe. La Fiorentina invece vuole ripetere la scorsa stagione quando sconfiggendo il Basilea nel doppio confronto si qualificò per la finalissima di Conference League poi persa contro gli inglesi del West Ham. Si ripartirà dal finale dell'andata, un 3-2 targato Nzola che lascia aperto qualsiasi epilogo per la sfida. La Fiorentina sconfitta a Verona nell'ultima gara di campionato si affida a questa competizione anche per centrare un nuovo pass europeo per la prossima stagione.

Bruges-Fiorentina probabili formazioni: Italiano non vuol amministrare

Bruges (3-5-2): Jackers; Sabbe, Spileers; Mechele; Meijer; Skóraś, Odoi, Vanaken, Jutglà; Nusa, Thiago



Ballottaggi: Nusa 55% – Skov Olsen 45%



Squalificati: Onyedika

Allenatore: Hayen

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.



Ballottaggi: Mandragora 55% – Arthur 45%



Squalificati: nessuno

Allenatore: Italiano

Bruges-Fiorentina probabili formazioni: la gara d'andata