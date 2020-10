Dove vedere Torino Lecce: streaming gratis Coppa Italia e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Torino Lecce, presentazione del match. Alle ore 14 di questo pomeriggio all’Olimpico Grande Torino i granata di Marco Giampaolo ospiteranno il Lecce di Eugenio Corini, il match è valido per il Terzo Turno di Coppa Italia. La vincente di questo match affronterà nel Quarto Turno di Coppa Italia, in programma il prossimo 25 novembre, la vincente di Virtus Entella-Pisa.

I granata entrano adesso nella competizione e sono reduci in campionato dall’incredibile 3-3 contro il Sassuolo nel match giocato venerdì al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Il Lecce, invece, ha già disputato un turno di Coppa Italia eliminado al Secondo Turno la Feralpisalò vincendo per 2-0 a ‘Via Del Mare’. I salentini giungono a questo match dopo il pareggio per 1-1 ottenuto al ‘Marulla’ contro il Cosenza. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, ci saranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Torino-Lecce sarà diretta dal signor Piccinini, coaudiuvato dai signori Lombardo e Trinchieri, mentre il quarto uomo sarà il signor Colombo.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

Torino (4-3-1-2): Ujkani; Singo, N’Koulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Segre, Linetty; Gojak; Verdi, Bonazzoli. All. Giampaolo.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Adjapong, Dermaku, Rossettini, Calderoni; Björkengren, Tachtsidis, Henderson; Mar. Mancosu; Pettinari, Stepinski. All. Corini.

Dove vedere Torino Lecce, diretta TV e streaming