Ecco il nuovo format della Coppa Italia: tagliata fuori la Serie C

Ci si aspettavano delle novità dal nuovo format della Coppa Italia e così è stato. L’edizione della coppa nazionale 2021/2022 vedrà al via soltanto le squadre delle due categorie professionistiche più importanti. L’obiettivo è quello di creare fin da subito degli appuntamenti che siano appetibili dalle principali televisioni.

Il Consiglio di Lega che è andato in scena nel pomeriggio odierno ha stabilito che l’inizio della competizione sarà fissato per il giorno 15 agosto. Saranno impegnate subito 12 squadre di Serie A che se la vedranno inizialmente con le 20 compagini cadette. Si dovrà aspettare il terzo turno per vedere impegnate le prime 8 migliori squadre del nostro massimo campionato.

La Serie C si scaglia contro il nuovo format della Coppa Italia

“La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema” queste le dichiarazioni del Presidente della serie C Ghirelli che promette battaglia.

I cambiamenti che si aspettavano dalla competizione non erano certamente questi, anzi si è andati verso una direzione ancor più elitaria, in cui favole come quella del Marine che affronta il Tottenham non saranno mai possibili.