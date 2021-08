Dove vedere Udinese Ascoli Coppa Italia: diretta tv e streaming Mediaset?

Dove vedere Udinese Ascoli Coppa Italia in tv. Il 7 agosto è ufficialmente iniziato il nuovo formato della competizione ed è già arrivato il momento delle squadre di Serie A di scendere in campo. È il turno dell’Udinese che, dopo le cessioni di Musso all’Atalanta e De Paul all’Atletico Madrid, deve ricostruire una rosa che ha perso i suoi pezzi pregiati. Nell’ultimo test estivo contro l’Empoli, vinto per 1-0 grazie all’autogoal di Viti nel primo tempo, hanno avuto spazio i nuovi volti: Silvestri in porta e Samardzic a centrocampo. Con l’Ascoli, guidato dal tecnico Andrea Sottil, è probabile rivederli in campo.

Quando si gioca Udinese-Ascoli, primo turno del torneo

La partita tra Udinese-Ascoli si disputerà venerdì 13 agosto 2021 alle ore 20:45, alla Dacia Arena di Udine. L’ultimo precedente tra le due squadre è un pareggio per 2-2. La vincente tra Udinese e Ascoli affronterà la vincente tra Brescia e Crotone. Ad attendere c’è la Lazio di Maurizio Sarri.

Ecco dove vedere il primo turno di Coppa Italia Udinese-Ascoli in diretta tv e streaming

La partita tra Udinese-Ascoli sarà visibile in diretta esclusiva su Mediaset. Sarà infatti visibile in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, piattaforma streaming di Mediaset per la visione di contenuti in streaming via Internet, sia in diretta che in modalità on demand. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione.