Tabellone calciomercato estivo Serie A 2021 LIVE: tutti gli acquisti e le cessioni delle venti squadre

TABELLONE CALCIOMERCATO SERIE A 2021/2022 LIVE – Da giovedì 1 luglio a martedì 31 agosto 2021: sono queste le date del mercato estivo del nostro campionato, come al solito. L’anno scorso, come ricorderete, fu un mercato anomalo, protrattosi per tutto settembre e che, certamente, non ha aiutato gli allenatori nell’assemblaggio delle squadre durante la mini preparazione. Quest’anno si torna alla normalità, anche se ci sarà ancora da fare i conti col Covid-19: o meglio, con l’impatto economico della pandemia ancora in corso. Ecco tutti i trasferimenti e le trattative della Serie A aggiornati giorno per giorno.

Tabellone Calciomercato Serie A 2021/2022: acquisti, cessioni e trattative in corso dall’Atalanta al Milan

ATALANTA

Acquisti: Musso (Udinese), Pezzella (Udinese)

Cessioni: Barrow (Bologna), Carnesecchi (Cremonese), Okoli (Cremonese), Vido (Cremonese), Latte Lath (SPAL), Kresic (Rijeka), Gollini (Tottenham)

BOLOGNA

Acquisti: Soumaoro (Lille), Bonifazi (SPAL), Barrow (Atalanta), Van Hoojdonk (NAC Breda), Arnautovic (Shanghai SIPG)

Cessioni: Palacio (Svinc.), Danilo (Svinc.), Da Costa (Svinc.), Juwara (Crotone), Okwonkwo (Cittadella), Poli (Antalyaspor)

CAGLIARI

Acquisti: Strootman (Marsiglia), Radunovic (Atalanta), Obert (Svinc.), Dalbert (Inter)

Cessioni: Miangue (Bruges), Tramoni (Brescia), Despodov (Ludogorets), Asamoah (Svinc.), Klavan (Svinc.), Vicario (Empoli)

EMPOLI

Acquisti: Vicario (Cagliari), Zurkowski (Fiorentina)

Cessioni: Sabelli (Genoa)

FIORENTINA

Acquisti: Gonzalez (Stoccarda), Maleh (Venezia)

Cessioni: Hancko (Sparta Praga), Ribery (Svinc.), Borja Valero (Svinc.), Caceres (Svinc.), Diks (Copenhagen), Zurkowski (Empoli)

GENOA

Acquisti: Buksa (Wisla Cracovia), Andrenacci (Svinc.), Vanheusden (Inter), Sabelli (Empoli), Sirigu (Torino), Ceter (Cagliari)

Cessioni: Pandev, Zapata (Svinc.), Curado (Perugia), Spinelli (Oleksandrya)

INTER

Acquisti: Calhanoglu (Milan), Cordaz (Crotone)

Cessioni: Padelli (Udinese), Young (Aston Villa), Hakimi (PSG), Joao Mario (Benfica), Esposito (Basilea), Gravillon (Reims), Vanheusden (Genoa), Dalbert (Cagliari)

JUVENTUS

Acquisti: –

Cessioni: Buffon (Parma)

LAZIO

Acquisti: Kamenovic (Cukaricki), Hysaj (Napoli), Felipe Anderson (Porto)

Cessioni: Lulic (Svinc.), Parolo (Svinc.), Musacchio (Svinc.)

Calciomercato Serie A 21/22 acquisti e cessioni, il riepilogo dal Milan al Verona

MILAN

Acquisti: Maignan (Lille), Tomori (Chelsea), Tonali (Brescia), Giroud (Chelsea), Ballo-Touré (Monaco), Brahim Diaz (Real Madrid)

Cessioni: Donnarumma G. (Svinc.), Donnarumma A. (Svinc.), Calhanoglu (Inter), Mandzukic (Svinc.), Laxalt (Dinamo Mosca)

NAPOLI

Acquisti: –

Cessioni: Maksimovic (Svinc.), Hysaj (Lazio)

ROMA

Acquisti: Rui Patricio (Wolerhampton)

Cessioni: Mirante (Svinc.), Farelli (Svinc.), Bruno Peres (Svinc.), Juan Jesus (Svinc.), Under (Marsiglia), Pau Lopez (Marsiglia), Kluivert (Nizza)

SALERNITANA

Acquisti: Obi (Chievoverona), Coulibaly (Udinese)

Cessioni: Micai (Reggina), Kupisz (Pordenone), Fella (Palermo)

SAMPDORIA

Acquisti: –

Cessioni: Gaston Ramirez (Svinc.), Regini (Svinc.)

SASSUOLO

Acquisti: Maxime Lopez (Marsiglia)

Cessioni: Marlon (Shakhtar Donetsk), Turati (Reggina)

SPEZIA

Acquisti: Leo Sena (Atletico Mineiro), Zovko (Svinc.)

Cessioni: Ricci (Svinc.)

TORINO

Acquisti: Berisha (SPAL), Warming (Lyngby)

Cessioni: Ujkani (Svinc.), Damascan (Sepsi), Sirigu (Svinc.), Meité (Benfica)

UDINESE

Acquisti: Padelli (Svinc.), Udogie (Verona), Silvestri (Verona)

Cessioni: Prodl (Svinc.), Musso (Atalanta), Ingelsson (Hansa Rostock), De Paul (Atletico Madrid), Coulibaly (Salernitana).

VENEZIA

Acquisti: Schnegg (LASK), Heymans (Waasland-Beveren), Peretz (Maccabi Tel Aviv), Ebuehi (Twente), Tessmann (Dallas)

Cessioni: Maleh (Fiorentina)

VERONA

Acquisti: Hongla (Anversa)

Cessioni: Danzi (Cittadella), Bocchetti (Svinc.), Dimarco (Inter), Salcedo (Inter), Ilic (Man City), Silvestri (Udinese)