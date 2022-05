Juve-Inter, Olimpico incasso da 4,5 milioni, è sold out: record per la Coppa Italia

Juve-Inter incasso record, è sold out. Pochi giorni alla sfida finale di Coppa Italia, mercoledì 11 alle ore 21.00. Chi è alla ricerca di un biglietto per il match tra Juventus e l’Inter dovrebbe accelerare il passo. Come comunicato da La Gazzetta dello Sport secondo le statistiche, diversi settori dell’Olimpico come curve e distinti risultano esauriti, per altri punti ancora poca disponibilità.

Juve-Inter incasso record: esaurito ”nobile”

Si annuncia un esaurito ”nobile” con record di incasso per la Coppa Italia. Ricordiamo il match di Inter-Milan del 19 aprile, una semifinale di ritorno conquistata dall’Inter nel 2016, in cui si batté il record d’incasso di Coppa Italia: 4.156.750 euro. Per questa finale di Coppa Italia 2022 si andrà ben oltre, senza però giungere ai 4,5 milioni di euro.

Sezione tribuna

E’ caccia all’ultimo biglietto e cresce l’attesa per l’ultimo atto della coppa nazionale. Nella sezione della tribuna ritroveremo tanti personaggi del calcio e non solo. Il presidente federale Gabriele Gravina, accompagnato da diversi presidenti dei club.