Torino-Palermo, streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Canale 20? Dove vedere Coppa Italia

Domani sera alle ore 21.15 allo “Stadio Olimpico Grande Torino” si disputerà il match Torino-Palermo, valevole per il primo turno di Coppa Italia (gara unica) e chi avrà la meglio, nel secondo turno (19 ottobre) sfiderà la vincente di Lecce-Cittadella.

L’ultimo precedente risale alla stagione di Serie A 2016-2017, quando nel girone di ritorno i granata si imposero per 3-1 con reti siglate da Belotti (tripletta) e dal rosanero Rispoli.

Torino-Palermo, sestina arbitrale

ARBITRO: Ghersini

ASSISTENTI: Alassio – Mokhtar

IV° UFFICIALE: Calzavara

VAR: Marini

AVAR: Vivenzi

Torino-Palermo, probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Djidji, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Radonjic, Linetty; Sanabria. All. Juric.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Broh; Valente, Fella, Floriano; Brunori. All. Di Benedetto.

Dove vedere Torino-Palermo in tv e streaming

Il match Torino-Palermo, valido per il primo turno di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito Mediasetplay. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet.

Serie A 2016-17, Torino-Palermo 3-1: gli highlights